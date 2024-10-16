Прихожане бавлинского храма Серафима Саровского собирают помощь для курян и бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Прихожане бавлинского храма Серафима Саровского собирают помощь для жителей Курской области и отправляют необходимые вещи участникам специальной военной операции. По словам настоятеля храма Владислава Паняева, в его приходе уже давно царит атмосфера неравнодушия и заботы о нуждающихся.

«Мы понимаем, что не всегда можем помочь деньгами, но вещи, которые могут быть полезны, всегда готовы принять», — говорит он.

Ещё до начала СВО верующие собирали одежду и передавали ее нуждающимся. Но по мере увеличения объема пожертвований возникла необходимость в систематизации процесса.

«Мы отобрали хорошие вещи, сложили их на полочки: верхняя одежда, классические мужские костюмы, женские платья и детские вещи и многое другое. К примеру, особенно востребованы детские вещи, ведь к нам обращались и обращаются малоимущие мамы из сёл Бавлинского района, которые не могут позволить себе купить одежду для своих детей», — говорит настоятель.

Нуждающиеся приходили за вещами сами, им предоставляли возможность выбрать то, что необходимо.

С началом специальной военной операции, когда гуманитарная помощь стала особенно актуальной, храм тоже не остался в стороне.

«В 2022 году к нам пришло распоряжение о сборе помощи для отправки в епархиальное управление в Альметьевске, откуда она направлялась в распределительные центры для дальнейшей транспортировки для жителей Донбасса. Также для нужд СВО каждый раз мы отдаем воск от свечей, их переплавляют. Не так давно появилась необходимость в помощи курянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в ходе известных нам всем событий. Поэтому мы отправляли вещи непосредственно в Курскую область, поближе к границе, ближе к тем распределительным центрам», — поясняет Владислав Паняев.

Он объяснил, что с 2022 года поступают списки с необходимыми вещами. О том, что объявляется очередной сбор, настоятель храма старается каждый раз информировать прихожан после службы. Принимаются предметы первой необходимости и средства личной гигиены, детская и взрослая одежда, игрушки и игры для детей, спортинвентарь, электрические чайники, утюги, микроволновки, холодильники, кулеры, одноразовая посуда и многое другое.

Также настоятель и прихожане молятся за солдат, которые находятся в зоне боевых действий.

На сегодняшний день в храме несут послушание около 10 человек — они готовят, следят за чистотой, работают в церковной лавке, поют в церковном хоре. Татьяна Габдрафикова несет послушание в храме не один год. Она лично принимает вещи от неравнодушных бавлинцев, сортирует.

«Стараемся отправлять вещи только хорошего качества, чтобы они были надлежащего качества. Это важно, чтобы все, кто получает помощь, чувствовали заботу и уважение, — заметила она. — Очень отрадно, что люди не остаются в стороне, кто-то даже по несколько больших сумок привозит. Я считаю, что такая поддержка со стороны людей действительно говорит о многом».

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