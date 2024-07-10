«Привыкли к трудностям»: контрактник рассказал, как адаптироваться к военным условиям

Фото предоставлено Мингазизом Сунгатуллиным

Весомый вклад в боевые действия в зоне специальной военной операции вносят военнослужащие-контрактники. Один из них — уроженец села Бурундуки Кайбицкого района Татарстана Алмаз Нигматзянов. Сейчас он находится в краткосрочном отпуске на малой родине.

«В Бурундуках живут мои родители, Айрат и Розалина Нигматзяновы. Мы с сестрой Гульназ росли очень дружно, сейчас она живет в Казани. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, призвали в армию. Свой воинский долг выполнял в воздушно-десантных войсках в городе Ульяновске», — рассказал о себе боец.

Отец Алмаза трудился механизатором, и он всегда был рядом с ним, изучал технику, потому выбрал профессию водителя автомобиля. До призыва на военную службу по контракту работал по этой специальности в Казани.

Когда началась спецоперация, одним из первых в 2022 году уехал на передовую – тоже водителем. С ним на СВО отправились его двоюродные братья.

«Водители всегда являются мишенью для врагов, на них постоянно охотятся дроны. Потому в большинстве случаев на машинах передвигаемся ночью. Сейчас мы привыкли к условиям, человек приспосабливается ко всем трудностям», — пояснил военнослужащий.

«Ребятам из нашего района хочу сказать, что не надо бояться заключения контракта для военной службы на СВО. Главное — беречь себя. Если было бы наоборот, я бы тоже не подписал контракт на второй срок», — заявил боец.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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