Привитые от коронавируса не подлежат изоляции после контакта с заболевшими

Переболевшие коронавирусом или прошедшие полный курс вакцинации против SARS-CoV-2 в течение последних шести месяцев смогут не изолироваться после контакта с заболевшими Covid-19 — при условии отсутствия признаков болезни.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

При этом проводить исследование на коронавирус у контактировавших с больными будут на десятый — двенадцатый день после последнего контакта.

Постановление вступит в силу «со дня, следующего за днем его официального опубликования», то есть завтра, 17 ноября.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.