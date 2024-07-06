Привезенные на восток РТ птенцы сокола-балобана покинули временные жилища

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Десять особей соколов-балобанов (Falco cherrug), доставленных в конце июня в государственный природный заказник «Чатыр-Тау», покинули свои временные жилища (хеки) и начали осваивать новые территории. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Две недели за птицами наблюдали сотрудники заказника «Чатыр-Тау» и районный специалист госкомитета. Они следили за здоровьем птенцов, кормили их и сопровождали вылет.

Уже через несколько дней после размещения на территории заказника некоторые особи начали вылетать из хеков. Неокрепших птенцов приходилось возвращать обратно. Но постепенно все птицы стали на крыло, а теперь и вовсе оставили временные жилища.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Надеемся, что эксперимент по возврату птиц будет иметь положительный результат, а отдельные птицы вернутся обратно и найдут здесь места для гнездования», — подчеркнули в Госкомитета РТ по биоресурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что спустя полвека краснокнижный сокол-балобан вернулся на восток Татарстана (последний раз гнездование этого вида фиксировалось в 1974 году на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника).

«Данное мероприятие является самой интенсивной формулой воспроизводства редких видов птиц», — подчеркивал в связи с этим сотрудник питомника «Чатыр-Тау», кандидат биологических наук Юрий Павлов.

Мероприятие по выпуску птиц было осуществлено Центром по реабилитации и мониторинга хищных птиц «Холзан» и Госкомитетом РТ по биоресурсам на грантовые средства, выделенные ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Параллельно реинтродукцией сокола-балобана занимается и Министерство экологии и природных ресурсов РТ — на территории Камско-Устьинского района Татарстана. В рамках этого проекта четырех птиц для образования пар и выведения птенцов взял себе Казанский зооботсад, отмечает пресс-служба ведомства.

Необходимо отметить, что сокол-балобан занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Татарстан.

Возрождение популяций и сохранение биологического разнообразия — одна из важных целей национального проекта «Экология», который реализуется в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.