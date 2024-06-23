Спустя полвека краснокнижный сокол балобан вернулся на восток Татарстана

Фото: ojm.tatarstan.ru

На территории государственного природного заказника «Чатыр-Тау» выпустили на волю 10 особей соколов балобанов, занесенных в Международную Красную книгу, а также в красные книги РФ и Татарстана. Через 50 лет их отсутствия на территории республики начинается эксперимент по возврату птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.

«Данное мероприятие является самой интенсивной формулой воспроизводства редких видов птиц. Сокола выведены в неволе, подготовлены специальным образом для выпуска, и теперь рассажены в хеки. Сам выпуск будет сопровождаемым и наблюдаемым: птиц будут подкармливать, давать им возможность разлетываться, приучать к окружающему миру», – рассказал сотрудник питомника, кандидат биологических наук Юрий Павлов.

Отмечается, что в Азнакаевский район возвращен не просто редкий вид, а сакральный символ степи, часть ее сердца и души.

Мероприятие по выпуску птиц осуществлено Центром по реабилитации и мониторинга хищных птиц «Холзан», Госкомитетом РТ по биоресурсам на грантовые средства, выделенные ПАО «Татнефть» им. Шашина.

Напомним, возрождение популяций и сохранение биологического разнообразия – одна из важных целей национального проекта Экология», который реализуется в нашей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.