В Татарстан привезут из Подмосковья шесть птенцов сокола-балобана

Шесть птенцов сокола-балобана привезут в Татарстан из питомника в Подмосковье. Уже в эту пятницу их выпустят на территории Камско-Устьинского района. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

«Соколят мы привозим из Подмосковья, из питомника „Сапсан“, шесть птенцов. Выпускать планируем в пятницу в Камско-Устьинском районе», — сказал он.

Проект по реинтродукции соколов-балобанов в республике реализуется с прошлого года. Это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан.

«В прошлом году мы выпустили 10 птенцов, в этом году планируем выпустить еще шесть. Кроме того, планируем четырех взрослых птиц передать в зооботсад на содержание. Будем надеяться, что они образуют пары и потом выведут потомство, которое будет предоставлено в том числе и нам, чтобы организовать новый выпуск», — уточнил собеседник.

По его словам, стоимость каждого птенца составляет около 30 тыс. рублей. За хищными птицами в естественной среде обитания будут наблюдать волонтеры и подкармливать их все лето. В роли добровольцев выступят студенты КФУ, которые таким образом пройдут летнюю практику.

«Вернутся ли эти птенцы, будет понятно в следующем году, а вернулись ли прошлогодние птицы, мы сможем понять в этом году, но позже, когда пройдет определенное время. Даже если одна птица вернется, это уже будет достижение», — считает Андрей Агарков.

В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

«Главная цель проекта — восстановление популяции. Именно поэтому мы покупаем птенцов, а не взрослых птиц, чтобы они привыкли к территории вокруг. Когда они вырастут и научатся охотиться, улетят в теплые края. Будем надеяться, что они вернутся в Татарстан и восполнят биоразнообразие нашего региона. Важно, чтобы у них было желание вернуться в родной дом. В этом суть проекта по выпуску молодняка», — заключил Агарков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря проекту по реинтродукции соколов-балобанов Татарстан возродит соколиную охоту как направление культуры. В дальнейшем, возможно, в республике даже появятся клубы сокольников.