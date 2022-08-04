Пришвартованный дебаркадер в Свияжске станет частью новой экспозиции музея-заповедника

Пришвартованный на набережной Свияжска дебаркадер станет частью новой постоянной экспозиции музея-заповедника «Остров-град Свияжск» посвященной реке и речному образу жизни. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе экспозиции музея-заповедника.

«Верхнюю часть дебаркадера займет музей, рассказывающий о казанском участке речного пароходства — речниках, дебаркадерах и судах местных линий, на первом этаже разместится судомодельный кружок и гребной клуб», — рассказала начальник пресс-службы Юлия Нуреева.

Фото: «Остров-град Свияжск»

В 2021 году дебаркадер был перевезен в Свияжск с казанского Локомотива, где он десятки лет служил тренировочной базой Речного техникума.

7 августа на объекте начнутся ремонтные работы. Реставрировать его будут волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест». Работы продлятся до тех пор, пока сохраняется устойчивая погода, основные рабочие дни намечены на каждый уикенд. Для волонтеров, желающих остаться, выделена территория под установку палатки на Свияжском берегу.

Фото: «Остров-град Свияжск»

«Я думаю, что реставрация и приспособление дебаркадера займет два сезона, включая 2023 год, — поделился планами с «Татар-информом» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. — Проект реализуется пока за счет спонсоров, поэтому точнее сказать невозможно. Музей полноценный, если не будет финансирования, будет еще дольше создаваться. Пока можно сказать, что реставрация займет около двух лет. Потому что помимо деревянной надстройки, необходимо отыскать и вернуть на места максимальное количество штатного оборудования, которое было демонтировано в разное время — так, отсутствует часть кнехтов, нештатный шпиль и так далее».

На открытии 7 августа выступят помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова и директор музея-заповедника Артем Силкин. Они расскажут о волжских дебаркадерах, после чего состоится экскурсия по водному объекту и подготовительные работы по его очистке.

Завершится этот день чаепитием из самовара, волжской ухой и музыкальным концертом. Также в программе запланировано купание и прогулка вокруг острова на ретро-яхте «Степан».

Фото: «Остров-град Свияжск»

«Том Сойер Фест» — общероссийское движение, в рамках которого волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки. На сегодняшний день оно объединяет 76 городов страны. В Татарстане проект реализуется в Казани, Зеленодольском и Елабужском районах, в Свияжске он проводится впервые. С момента старта проекта в 2016 году, в столице республики, активисты обновили 16 домов, 15 из которых — жилые.

В этом году с июля работы в Казани идут в усадьбе Боратынского на улице Горького, где волонтёров попросили обновить беседку и ограду музейного комплекса, о чем ранее сообщал «Татар-информ».