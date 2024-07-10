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«Приоритетные задачи»: из Челнов на СВО направили 15 тонн шефской помощи
Из Набережных Челнов на передовую отправлена очередная партия шефской помощи. В отправке принял участие мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Мы считаем, что вопросы помощи и поддержки наших воинов являются приоритетными задачами. Знаю, что многие территориальные общественные управления также инициативно занимаются сбором средств, изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и многое другое, что нужно в повседневной службе», — отметил глава города.
Мэр поблагодарил Михаила Левашова за организацию перевозки шефской помощи.
«Это настоящие мужчины! Михаил Григорьевич Левашов прошел суровую службу в Афганистане огненными дорогами войны и знает, почем фунт лиха. Этот человек видел это всё. И не только видел, но и перенес все сложности воинской службы, терял боевых товарищей, по-особому относится к тому, что происходит в зоне специальной военной операции. Это сильная, сплоченная команда людей, которые занимаются перевозками. Они думают и помогают воинам, находящимся в зоне СВО, не на словах, а на деле!» — заявил руководитель города.
Грузоперевозчики Татарстана при поддержке исполкома приобрели 15 тонн груза.
В состав этой партии помощи вошли продукты питания, вода, специальные средства связи, бинокли, рации, приборы ночного видения, кабели, аккумуляторы и преобразователи напряжения.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: Telegram-канал мэрии Автограда.
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