Принудительная перезагрузка: почему Квартальнов без работы после фиаско с «Ак Барсом»

После оглушительного провала с «Ак Барсом» Дмитрий Квартальнов испытывает большие проблемы с поиском новых вариантов работы. Но говорит о паузе в карьере, как о своем решении. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему лукавит самый побеждающий тренер регулярных чемпионатов КХЛ.

По официальной версии, бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после отставки хочет отдохнуть и перезагрузиться Фото: www.ak-bars.ru

«Официальная версия» Дмитрия Квартальнова

Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после отставки сидит без работы. И сегодня стала известна «официальная версия» происходящего от самого специалиста. История о необходимости передохнуть, пересказанная бывшим генменеджером омского «Авангарда» Максимом Сушинским, лишь на первый взгляд выглядит гладко и достоверно. При вдумчивом же изучении вызывает недоверие. Всё указывает на то, что Квартальнов испытывает большие проблемы с поиском нового места работы.

«Естественно, расспросил Квартальнова о перспективах. Но Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. И, мне кажется, это правильное решение в его ситуации – отдал много сил в Казани, но результата так и не добился. Поэтому, наверное, надо что-то переосмыслить, посмотреть на себя и на нынешний хоккей со стороны, постараться найти ошибки, которые допустил», – рассказал Сушинский.

Нет видимого повода, по которому Сушинскому надо было искажать слова Квартальнова. Поэтому понятно, как Дмитрий Вячеславович сам озвучивает причины паузы в карьере. Только вот факты говорят о другом.

На закрытых «разборах полетов» с генменеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным Дмитрий Квартальнов говорил, что был готов сделать всё, чтобы остаться в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О чем недоговаривает Квартальнов

Начнем с того, что Дмитрий Квартальнов до последнего пытался сохранить свой пост главного тренера после конфуза с вылетом «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Сразу после шестого матча с «Авангардом» он четко дал понять, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Более того, специалист хотел остаться в Казани. Об этом он говорил и на закрытых «разборах полетов» с генменеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным. Согласитесь, всё это как-то не вяжется с желанием «отдохнуть и перезагрузиться».

Кто-то может сказать, что Квартальнов принял решение о паузе в своей карьере уже после официального оформления своей отставки из Казани. Но и это не так. 12 апреля агент тренера Юрий Николаев заявил, что Дмитрий Вячеславович открыт и готов к новым предложениям.

«Отставка тренера – это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен. Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов», – говорил агент.

Дмитрий Квартальнов четко дал понять, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию Фото: www.ak-bars.ru

Квартальнова боятся брать даже середняки – «Спартак» и «Автомобилист»

Более того, по нашим данным, кандидатуру Дмитрия Квартальнова всерьез рассматривали как минимум два клуба – «Автомобилист» из Екатеринбурга и московский «Спартак». Причем об этом были сообщения и в других СМИ. И лишь оставшись окончательно не у дел, Квартальнов, пусть и приватно для Сушинского, заявляет о необходимости «отдохнуть» от хоккея.

Как видите, ретроспектива развивающихся событий не подтверждает версии Квартальнова. И есть показательный момент – даже слухов об интересе к Квартальнову со стороны топ-клубов пока нет. Более того, середняк по меркам КХЛ московский «Спартак» предпочел нанять на пост главного тренера Бориса Миронова, чей тренерский послужной список «на бумаге» выглядит куда скромнее, чем у Квартальнова. Та же картина в Екатеринбурге, где маститому тренеру предпочли Николая Заварухина.

Что касается топ-клубов, то отсутствие интереса к бывшему главному тренеру «Ак Барса» легко объяснимо. Само назначение Квартальнова в Казани изначально рассматривалось большинством экспертов как последний шанс тренера показать, что он может принести трофей топ-клубу. А сомнения в этом были давно, еще по работе Квартальнова с московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».

Квартальнов не исправил ошибок, команда не смогла даже повторить результат ЦСКА – выйти в финал Фото: www.ak-bars.ru

Квартальнов не исправил ошибок и упустил свой исторический шанс в щедром «Ак Барсе»

В «Ак Барсе» специалист своим шансом не воспользовался. Уже во второй половине первого сезона в Казани закрались первые подозрения, что Квартальнов не сделал выводов из своих ошибок в Ярославле и Москве. С каждым сезоном этот вывод становился лишь очевиднее.

Титулами, помимо предсезонных турниров в Казани, Квартальнов с «барсами» так и не разжился. Более того, команда не смогла даже повторить результат ЦСКА при данном специалисте – выйти в финал. И это при том, что руководство «Ак Барса», мягко говоря, не экономило на трансферных кампаниях.

Фактор Квартальнова нанес существенный урон «барсам»

А главное, старые беды Квартальнова по работе с качественными хоккеистами и лидерами своих команд никуда не делись. И этот фактор нанес существенный урон «Ак Барсу», который еще предстоит расхлебывать Марату Валиуллину и Олегу Знарку. За три года «усилиями» Квартальнова Казань покинули знаковые для «Ак Барса» хоккеисты: Альберт Яруллин, ВладимирТкачев, Джастин Азеведо, Станислав Галиев. И это далеко не полный список потерь. У каждого из вышеперечисленных была своя «официальная причина», однако в кулуарах не под диктофон разные люди называли автору этих строк в основном лишь «фактор Квадрата».

Состав «барсов» понес существенный урон. В Казань титаническими усилиями Марата Валиуллина удалось вернуть лишь Галиева. При этом известно, что как минимум хотели бы еще и Яруллина, у которого действующий контракт с челябинским «Трактором».

За три года «усилиями» Квартальнова Казань покинули знаковые для «Ак Барса» хоккеисты Фото: www.ak-bars.ru

Если Квартальнов не изменится после третьего фиаско с топ-клубом, то проблемы могут возникнуть и в командах попроще

Так или иначе, Дмитрию Квартальнову сейчас остается либо бросаться за совсем не статусными для себя приключениями в одном из аутсайдеров КХЛ, либо все же заняться той самой перезагрузкой, про которую он так красиво говорил Сушинскому.

«Пауза для тренера – это глоток свежего воздуха и точка для начала дальнейшего роста. Про сроки Квартальнов ничего не говорил. Но тут уж всё зависит от конкретного человека: кому-то нужна пауза в неделю, а кому-то – в годы. Вот мне, например, чтобы прийти в себя, нужна неделя. Как у Дмитрия – не знаю, поэтому варианты могут быть разные – он может возглавить кого-то по ходу чемпионата, а может и отдыхать до конца сезона. Я не удивлюсь любому развитию событий», – продолжает Сушинский.

Квартальнову действительно нужна пауза не столько для отдыха, сколько для работы над ошибками. Если специалист не сделает выводов после третьего фиаско с топ-клубом, то проблемы могут возникнуть и в командах попроще. А сомнений в том, что самый побеждающий тренер «регулярки» КХЛ найдет себе работу, конечно же, нет.