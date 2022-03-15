«Спорт-Экспресс»: Дмитрий Квартальнов не первую неделю ведет переговоры с «Авто»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов может стать главным тренером «Автомобилиста». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с наставником казанцев уже не первую неделю.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Автомобилист» не попал в плей-офф. По ходу нынешнего сезона командой управлял Билл Питерс и Николай Заварухин.

В свою очередь, «Ак Барс» Квартальнова выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв омскому «Авангарду» со счетом 2:4.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об итогах работы Дмитрия Квартальнова в Казани.