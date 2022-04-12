«Готовы к предложениям и вариантам»: агент Квартальнова — об отставке тренера «Ак Барса»

Юрий Николаев, агент экс-наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, прокомментировал отставку тренера из казанского клуба.

По словам хоккейного функционера, Квартальнов готов к рассмотрению предложений и вариантов.

«Отставка тренера — это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлён. Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов. Анализировать ситуацию по сезону — это не моя прерогатива, а руководства "Ак Барса"», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах работы специалиста в «Ак Барсе», а также назвала имена основных кандидатов на пост нового наставника казанцев.