Кремль раскрыл, будет ли Путин присутствовать на похоронах Пригожина

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что такой сценарий «не предусматривается».

«Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», – приводит слова Пескова РИА новости. Он также добавил, что в Кремле нет конкретной информации о проведении похорон.

Напомним, Путин ранее выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Тверской области.

27 августа, в минувшее воскресенье, СК России подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета Embraer 23 августа.