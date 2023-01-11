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Политика
11 января 2023  14:14

Минобороны России: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей

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Российские войска блокировали Соледар с севера и юга. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства. 

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказано в публикации.

Также Минобороны России подтвердило освобождение поселка Подгородное, расположенного к юго-западу от города. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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