Минобороны России: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей

Российские войска блокировали Соледар с севера и юга. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказано в публикации.

Также Минобороны России подтвердило освобождение поселка Подгородное, расположенного к юго-западу от города.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.