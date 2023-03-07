Пригожин заявил о массовой гибели служащих ВСУ в Бахмуте и призвал не считать их трусами

Артемовск (украинское название – Бахмут) еще не перешел под контроль российских сил, украинские военные сдаются «только в крайнем случае», а Киев продолжает направлять туда тысячи новых бойцов, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил о массовой гибели украинских военных, которые попадают в «мясорубку» тяжелых боев.

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи. <…> Еще раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он также призвал «не бежать впереди паровоза» и не делить шкуру неубитого медведя, подчеркнув продолжение боев за город. «Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем <…>», – заявил он, вновь пожаловавшись на нехватку боеприпасов у «вагнеровцев».

Напомним, бои за Артемовск продолжаются с прошлого июля. Сегодня в ДНР заявили, что под контроль российских сил перешла почти половина города, а министр обороны Сергей Шойгу объяснил значение взятия контроля над городом тем, что это «позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины».