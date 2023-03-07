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Шойгу объяснил значение взятия контроля над Артемовском для России
Российские военные в зоне проведения специальной военной операции продолжают наступление на Артемовск. Взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», – приводит слова Шойгу Минобороны РФ.
Также министр рассказал об успехах российских военных на Донецком и Купянском направлениях, напомнив, что за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Напомним, сегодня в ДНР заявили, что под контроль российских военных перешла уже почти половина города, ожесточенные бои за который ведутся с июля прошлого года.
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