Шойгу объяснил значение взятия контроля над Артемовском для России

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции продолжают наступление на Артемовск. Взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», – приводит слова Шойгу Минобороны РФ.

Также министр рассказал об успехах российских военных на Донецком и Купянском направлениях, напомнив, что за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Напомним, сегодня в ДНР заявили, что под контроль российских военных перешла уже почти половина города, ожесточенные бои за который ведутся с июля прошлого года.