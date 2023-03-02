Пригожин заявил, что его обращение к Володину по поводу закона о фейках неверно поняли

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по поводу закона о дискредитации участников спецоперации истолковали неверно. По его словам, он предлагал не избавить командиров от действия закона, а позволить обычным военнослужащим открыто их критиковать.

«В моем письме В.В. Володину от 1.03.2023 года говорится о том, что руководителей добровольческих и любых других воинских формирований, в том числе Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать. Поскольку отсутствие критики приводит к деградации воинских формирований и Вооруженных Сил в целом. Граждане должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе», – приводит комментарий основателя ЧВК его пресс-служба.

При этом граждане не должны критиковать, а тем более дискредитировать «тех, кто приказы выполняет», заявил он, добавив, что «командир публично не может негативно отзываться о своих бойцах».

Напомним, накануне Володин заявил, что депутаты рассматривают поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников СВО с наказанием до 15 лет лишения свободы. Позднее стало известно, что Совфед одобрил инициативу. После этого пресс-служба Пригожина опубликовала его обращение к Володину по поводу нового документа, в котором он просит не распространять новые нормы на командный состав.