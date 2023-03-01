Пригожин призвал Володина освободить командиров от действия закона об участниках СВО

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин написал официальное обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем он попросил не распространять новый закон о дискредитации участников специальной военной операции, в случае его принятия, на командный состав добровольческих отрядов и Минобороны РФ.

Предлагаемые депутатами поправки позволяют защитить права тех, кто защищает интересы России, согласился бизнесмен. «<…> Однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Министерства обороны Российской Федерации<…>», – говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. По его мнению, сделать исключение необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения командирами своих полномочий.

«В противном случае, любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», – считает основатель ЧВК.

Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Нарушителям грозят штрафы до 5 млн рублей и лишение свободы сроком до 15 лет. Позднее стало известно, что Совфед одобрил инициативу. В Кремле, комментируя инициативу, отметили необходимость «проработать соответствующим образом» этот вопрос.