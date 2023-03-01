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Политика 1 марта 2023 09:00

В Госдуму внесли поправки о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников СВО

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Сегодня в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Нарушителям грозят штрафы до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, исправительные или принудительные работы до пяти лет или лишение свободы сроком до 15 лет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наказывать предлагается за любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач.

«Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Второе чтение законопроект пройдет завтра, 2 марта. В случае поддержки, итоговое чтение состоится 14 марта на следующей неделе.

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