Пригожин: Российская армия может в ближайшее время начать «колоссальное наступление»

После того, как российские военные установили контроль над Артемовском, у них появилась возможность продолжить наступление в западном направлении, убежден основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Так он ответил на вопрос о следующих шагах в спецоперации.

Пригожин напомнил слова главы Минобороны Сергея Шойгу, который также говорил, что взятие Артемовска позволит российским военным продвигаться «вглубь обороны ВСУ».

«Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть „донбасского кольца“. После „донбасского кольца“ или параллельно с этим у нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав Российской Федерации, поэтому я уверен, что наша Краснознаменная армия выйдет на границы этих областей», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

После этого, по его мнению, станет понятно, будет ли «молниеносный наступательный бросок» в сторону Днепра, чтобы выставить подразделения по левому берегу реки.

Свои предположения Пригожин завершил словами о своей уверенности в победе российских сил.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что цели проведения военной спецоперации, определенные Президентом РФ Владимиром Путиным, остались прежними и «должны быть выполнены».