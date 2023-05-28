Песков заявил, что против России ведется война по всем фронтам

Против России организована война по всем фронтам, но руководство страны должно принимать решения, отвечающие ее интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«<…> в более широком смысле слова — идет война, идет война против нас по всем фронтам. Будь-то экономика, будь-то межгосударственные отношения, будь-то отношения собственности», — поделился чиновник своим пониманием ситуации в ответ на вопрос журналиста.

«Посягают на то, что раньше было абсолютно святым. Но тем не менее мы видим, что все эти незыблемые основы сейчас рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — заметил Песков.

«Мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохранять собранность и силу делать то, что нам выгодно <…>. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать — тоже в общем смысле этого слова <…>», — добавил он.

«Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные Президентом [РФ Владимиром Путиным] цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены», — подчеркнул вместе с тем Песков в ответ на просьбу прокомментировать перспективы специальной военной операции на Украине.