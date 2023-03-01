Кремль прокомментировал законопроект о 15 годах тюрьмы за дискредитацию участников СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не успел ознакомиться с текстом законопроекта, который подразумевает введение жестких наказаний за дискредитацию участников специальной военной операции. По его словам, Кремлю еще предстоит разобраться в том, какие изменения предлагается внести и «проработать» документ.

«Еще надо ознакомиться со сформулированным текстом. Это новая инициатива, ее нужно будет проработать соответствующим образом», – приводит слова Пескова Газета.ru.

Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Нарушителям грозят штрафы до 5 млн рублей и лишение свободы сроком до 15 лет. Позднее стало известно, что Совфед одобрил инициативу.