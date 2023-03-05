Пригожин предложил Стрелкову возглавить ЧВК «Вагнер» с разрешения совета командиров

В сети продолжается заочная перепалка основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Сегодня Стрелков заявил, что Пригожина необходимо отстранить от управления «Вагнером», в ответ на что получил предложение от бизнесмена занять его место.

Пригожина «настоятельно необходимо» вывести с фронт, так как его политические амбиции «только вредят как самому «Вагнеру» так и общему делу», заявил в своем телеграм-канале Стрелков.

«Обсуждать Стрелкова, на мой взгляд, уже просто неприлично. Ему все предложения были сделаны: и на фронт поехать, и в ЧВК «Вагнер» работать. Если хочет, может прийти на совет командиров и попросить его возглавить ЧВК «Вагнер». Я на все его решения согласен», – приводит пресс-служба Пригожина его ответ. От дальнейших комментариев на эту тему он отказался.

Напомним, конфликт между Стрелковым и Пригожиным начался с заявления бывшего полевого командира, что бизнесмена нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Он раскритиковал командование группы «Вагнер», заявив, что ее бойцам необходимо найти «гораздо более эффективное применение». После этого Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, чтобы «проверить правильность его позиции». Однако Стрелков отказался, заявив, что не может служить под руководством человека, обвинившего его в предательстве России.