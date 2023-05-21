Пригожин ответил на слова Зеленского об украинских военных в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский лукавит либо не имеет представления о ситуации, заявляя о том, что в Артемовске все еще находятся ВСУ. Об этом сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что бойцы «Вагнера» больше не берут пленных. «Бахмут (украинское название Артемовска – прим. Т-и) взят полностью, по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит, либо он <...> не в курсе, что происходит на земле», – приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Напомним, накануне стало известно о том, что Артемовск перешел под контроль России. Сегодня в Хиросиме Зеленский сначала подтвердил информацию о потере города, а затем опроверг свои же слова.