Украинские военные массово бегут из Соледара, сообщает Народная милиция ЛНР

Украинские военные массово бегут из городской застройки Соледара. При этом командование пытается скрыть бегство ВСУ как от общественности, так и от самих бойцов, сообщает со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко ТАСС.

«Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным „Лыжник“ поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», – объяснил Филипоненко.

Он добавил, что на линии соприкосновения с ЛНР отмечается активность украинских диверсантов, однако обстановка в регионе полностью под контролем.