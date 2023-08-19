Пригожин о месте Пугачевой в шоу-бизнесе: «Номером один можно быть и на кладбище»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о карьере в шоу-бизнесе певицы Аллы Пугачевой. Он не согласился с тем, что ее называют «номером один» российской эстрады, отметив, что чаще всего артисты актуальны «в контексте своего времени».

«Что такое „номер один“? „Номером один“ можно быть и на кладбище. В моём понимании „номер один“ — это про актуальность данного времени», — сказал Пригожин в интервью порталу «Абзац».

Он не согласился с нумерацией артистов, заявив, что популярность – это только востребованное в определенное время. В качестве примера он привел Майкла Джексона, подчеркнув, что артист такого масштаба оставил настоящий след в истории, из-за чего «до сих пор ощущение, будто он живой».

Слова создателя «Ласкового мая» Андрея Разина, который сравнил Пугачеву с певицей, народной артисткой СССР Клавдией Шульженко, продюсер назвал неуместными. «Вы могли бы сравнить Эйфелеву башню и статую Свободы? Как их можно сравнивать? Это идиотская тенденция, – сказал он. – <…> . У [Пугачевой] есть свое творческое лицо. Репертуар совершенно другой. Он далек от Клавдии Шульженко».

Напомним, в конце июля сообщалось о резком ухудшении здоровья Аллы Пугачевой, которая на тот момент находилась в Латвии. Официальных подтверждений этой информации не было.

Весной певица уехала в Израиль после признания ее супруга Максима Галкина* иноагентом. Она обратилась к Минюсту и попросила включить ее реестр иноагентов вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.

В начале мая она возвращалась в Москву, чтобы посетить похороны друга — модельера Валентина Юдашкина.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента