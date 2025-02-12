Минниханов у саудитов: умра в Мекке и заявка Казани на исламскую культурную столицу

Саудовскую Аравию называют «Страной двух святынь», имея в виду Мекку и Медину – священные для мусульман города. Это оплот исламского мира, и неудивительно, что Татарстан тесно взаимодействует с государством, а Рустам Минниханов совершил очередной визит в эту страну. Что делал Раис РТ на земле королевства - в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В Саудовской Аравии Раиса РТ сопровождал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Духовная практика

В международном аэропорту Джидды Раиса РТ встретил губернатор провинции Сауд Бен Абдалла Бен Джалави Аль Сауд. Рустам Минниханов был облачен в одеяние ихрама – состояние, в которое человек входит при совершении паломничества.

Сразу после прибытия он отправился в Мекку, где совершил один из важных религиозных обрядов в исламе – Умру. Умра – малое паломничество, связанное с посещением Мекки, включая Запретную мечеть, но не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время.

Раиса РТ сопровождал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие представители из Татарстана. Члены татарстанской делегации посетили главную мечеть мусульманского мира – Масджид-аль-Харам – с совершением принятых для паломников молитв и ритуалов, таких, например, как таваф – семикратный обход Каабы.

Члены татарстанской делегации посетили главную мечеть мусульманского мира с совершением принятых для паломников молитв и ритуалов Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов каждый раз, находясь в Саудовской Аравии, находит место в своем плотном графике для духовной практики – для умры и хаджа, что стало уже неотъемлемой доброй традицией его визитов на землю королевства.

Культурная конференция исламского мира

Раис РТ приехал в Саудовскую Аравию как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Одна из главных целей визита Раиса Татарстана – участие в 13-й Конференции министров культуры исламского мира в Джидде (Саудовская Аравия).

Раис РТ приехал в Саудовскую Аравию как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Фото: пресс-служба Раиса РТ

Конференция проходит под эгидой Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Ее главная цель – показать правильное понимание ислама и исламской культуры, поддерживать диалог между различными цивилизациями, культурами и религиями, а также продвигать ценности справедливости, мира, свободы и прав человека в рамках исламского мировоззрения.

На сегодня в организацию входят 54 государства из 57, которые являются членами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Российская Федерация, как известно, является в ОИС наблюдателем с 2007 года.

Ждем всех на майском KazanForum

Рустам Минниханов, выступая на конференции, отметил, что с исламскими государствами Россию связывают традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества.

«Свидетельство приверженности наших мусульманских партнеров принципам многополярности – расширение БРИКС. В октябре прошлого года наша столица – Казань – принимала у себя саммит БРИКС, на который приехали представители и лидеры 36 государств, в том числе 16 мусульманских государств – членов Организации исламского сотрудничества», – подчеркнул он.

Раис республики напомнил, что по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина он возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Мы придаем большое значение предстоящему заседанию Группы в мае этого года. Она будет посвящена опыту России и стран исламского мира в сфере молодежной политики. Заседание состоится в рамках KazanForum. Ежегодно он собирает представителей власти, бизнеса, финансовых организаций и экспертного сообщества. Приглашаю вас в качестве почетных гостей», – обратился Рустам Минниханов к участникам форума.

Номинация на культурную исламскую столицу

Рассказывая о богатых культурных традициях Татарстана, Раис республики сообщил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в Список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры.

Каждый год на конференции министров культуры выбирается культурная столица исламского мира. В этом году такой титул получил Самарканд (Узбекистан). По итогам этой конференции объявят культурную столицу на 2026 год. И Казань тоже подала свою заявку.

«С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы Культурных столиц ИСЕСКО. Столица Татарстана – город Казань – номинирована на звание Культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», – заключил он.

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань – второй дом

В рамках визита Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом.

Он поблагодарил главу ИСЕСКО за личное участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Казанском глобальном молодежном саммите в прошлом году.

«Казань для меня, как второй дом. Я всегда с удовольствием посещаю вашу республику» – ответил глава организации.

Минниханов поблагодарил главу ИСЕСКО за личное участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Казанском глобальном молодежном саммите в прошлом году Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что Татарстан также придает большое значение развитию сотрудничества с организацией. «В текущем году планируем провести на полях KazanForum первый съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Приглашаем вас», – обратился Раис республики.

Товарооборот Татарстана со странами ОИС растет

Рустам Минниханов также встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой.

Раис РТ пригласил генсека Организации исламского сотрудничества на KazanForum Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вас хорошо знают в России как авторитетного представителя влиятельной Организации, объединяющей мусульманские страны, с которой мы плотно взаимодействуем», – подчеркнул Рустам Минниханов и еще раз поздравил с 55-летием организации, которое состоялось в сентябре.

Он отметил, что Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. И с теплотой вспомнил свое участие в заседании организации в Гамбии в прошлом году. На этой площадке у Рустама Минниханова была возможность встретиться с лидерами ряда стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Раис республики подробно остановился на актуальных вопросах, которые поднимаются на KazanForum. По его словам, эта площадка является важным шагом в укреплении взаимовыгодного плодотворного сотрудничества между Россией и мусульманскими странами. Он пригласил Генерального секретаря посетить форум.

На встрече отметили, что Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Для меня большая честь встретиться с вами. Высоко ценим работу Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». И рассчитываем на расширение сотрудничества возглавляемой вами Группы с Организацией исламского сотрудничества», – подчеркнул Генеральный секретарь.

Отметим, что товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества по итогам 2023 года увеличился на 83% и составил $5,7 млрд. В разы выросли объемы торговли с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией, государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.