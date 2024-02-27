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Роскомнадзор исключил сообщество Steam из реестра запрещенных сайтов
Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества игровой площадки Steam, Steam Community, из реестра запрещенных сайтов. Этот портал вообще не блокировался на территории России, заявили в пресс-службе ведомства.
Конкретная интернет-страница сообщества Steam оказалась внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств».
«В связи с исполнением требования <…> удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — утверждают в РКН.
На момент написания этого материала портал Steam Community отсутствует в черном списке Роскомнадзора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сообщество Steam внесено в реестр запрещенных сайтов.
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