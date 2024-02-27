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Общество 27 февраля 2024 17:22

Роскомнадзор исключил сообщество Steam из реестра запрещенных сайтов

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Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества игровой площадки Steam, Steam Community, из реестра запрещенных сайтов. Этот портал вообще не блокировался на территории России, заявили в пресс-службе ведомства.

Конкретная интернет-страница сообщества Steam оказалась внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств».

«В связи с исполнением требования <…> удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — утверждают в РКН.

На момент написания этого материала портал Steam Community отсутствует в черном списке Роскомнадзора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сообщество Steam внесено в реестр запрещенных сайтов.

#роскомнадзор
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