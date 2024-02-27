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Общество 27 февраля 2024 14:14

Минцифры и Роскомнадзор выясняют причину сбоя в Telegram

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Минцифры России и Роскомнадзор устанавливают причину произошедшего сегодня сбоя Telegram. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», – заявили в ведомстве.

Сбой был зафиксирован и в ряде других стран. Как сообщали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, проблемы фиксировались в США, Германии.

Сети российских операторов связи работают штатно, отмечено снижение трафика в Telegram и других сервисах.

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