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Минцифры и Роскомнадзор выясняют причину сбоя в Telegram
Минцифры России и Роскомнадзор устанавливают причину произошедшего сегодня сбоя Telegram. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», – заявили в ведомстве.
Сбой был зафиксирован и в ряде других стран. Как сообщали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, проблемы фиксировались в США, Германии.
Сети российских операторов связи работают штатно, отмечено снижение трафика в Telegram и других сервисах.
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