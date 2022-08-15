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Ру Тат
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Происшествия
15 августа 2022  14:55
Полина Шевчук

Причиной пожара на Хитоне в Казани могло стать нарушение правил пожарной безопасности

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Предварительная причина пожара, произошедшего накануне на территории завода «Хитон» в Казани – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером на территории завода «Хитон» в Дербышках вспыхнул пожар. Горели кубы с растительным маслом.

Площадь пожара составила 420 кв. метров. Никто не пострадал.
 

#пожар на заводе #МЧС РТ
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