В Казани на территории завода «Хитон» горят кубы с растительным маслом

ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на улице Кленовая в поселке Дербышки в Казани поступило сегодня в 17.30 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, горит растительное масло в еврокубах.

По данным источника, на место прибыли скорые центра медицины катастроф Минздрава РТ и две кареты скорой помощи. По данным на текущий момент, пострадавших нет.

Известно, что пожар происходит на территории завода «Хитон».



