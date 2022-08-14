В Казани на территории завода «Хитон» горят кубы с растительным маслом
Сообщение о пожаре на улице Кленовая в поселке Дербышки в Казани поступило сегодня в 17.30 на номер вызова пожарной охраны 101.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, горит растительное масло в еврокубах.
По данным источника, на место прибыли скорые центра медицины катастроф Минздрава РТ и две кареты скорой помощи. По данным на текущий момент, пострадавших нет.
Известно, что пожар происходит на территории завода «Хитон».