Пожар на территории завода «Хитон» в Казани локализован

ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в поселке Дербышки в производственном железобетонном одноэтажном складе на территории завода «Хитон», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © Елена Саляхова

По предварительным данным, площадь возгорания порядка 420 кв. метров. На тушении пожара задействованы 110 человек и 34 единицы техники.

В 18.52 возгорание локализовано.

Жители разных районов Казани сообщают, что чувствую сильный запах гари, а дым от пожара виден даже на другом берегу Волги в Верхнем Услоне.

Фото: © очевидцы

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дербышках на территории завода «Хитон» горят кубы с растительным маслом.