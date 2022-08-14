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Происшествия
14 августа 2022  19:27
Полина Шевчук

Пожар на территории завода «Хитон» в Казани локализован

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Пожар на территории завода «Хитон» в Казани локализован
ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в поселке Дербышки в производственном железобетонном одноэтажном складе на территории завода «Хитон», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © Елена Саляхова

По предварительным данным, площадь возгорания порядка 420 кв. метров. На тушении пожара задействованы 110 человек и 34 единицы техники.

В 18.52 возгорание локализовано.

Жители разных районов Казани сообщают, что чувствую сильный запах гари, а дым от пожара виден даже на другом берегу Волги в Верхнем Услоне.

 

Фото: © очевидцы 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дербышках на территории завода «Хитон» горят кубы с растительным маслом.

#горит склад #МЧС РТ
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