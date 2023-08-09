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Происшествия 9 августа 2023 12:12

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двое госпитализированы

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При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них 2 госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что источником детонации послужил склад пиротехники, арендованный сторонней компанией.

Фото: Соцсети

Напомним, сегодня на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. Всех сотрудников завода эвакуировали.

По предварительной информации, причиной взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса.

#взрыв #подмосковье
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