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При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двое госпитализированы
При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них 2 госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что источником детонации послужил склад пиротехники, арендованный сторонней компанией.
Напомним, сегодня на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. Всех сотрудников завода эвакуировали.
По предварительной информации, причиной взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса.
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