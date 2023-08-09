Стали известны причины взрыва на заводе в Сергиевом посаде

По предварительной информации, взрыв на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительная причина взрыва – нарушение технологического процесса», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территории оптико-механического завода в Подмосковье произошел взрыв. Всех сотрудников завода эвакуировали, информация о пострадавших уточняется.