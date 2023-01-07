В Рождество в Татарстане ожидается до 32 градусов мороза и гололед

Гидрометцентр РТ спрогнозировал жителям Татарстана на 7 января переменную облачность. Существенных осадков сегодня днем не ожидается, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром составит до 32 градусов мороза, днем будет колебаться от 23 до 28 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица.

В Казани также существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем будет варьироваться от 24 до 26 градусов мороза.

Напомним, в конце недели в Татарстан пришли сильные морозы, в ночные часы температура воздуха опускается до 37 градусов ниже нуля. До 11 января температуры воздуха будут находиться на 9–18 градусов ниже нормы, потепления не ожидается и на следующей неделе.