При реставрации корпуса завода Крестовниковых обнаружены гигантские дубовые чаны для мыла

В Казани на территории дореволюционного корпуса фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на Тукая, 113а при проведении противоаварийно-реставрационных работ в одном из помещений обнаружены гигантские дубовые бочки (чаны). О находке в интервью ИА «Татар-информ» сообщила архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный архитектор РТ Светлана Мамлеева, разрабатывающая проект реставрации здания.

Гигантские емкости входили в технологическую цепочку дореволюционной мыловаренной империи братьев Крестовниковых и находились на нижнем этаже производственного корпуса. В советский период они оказались замурованы в пол, благодаря чему и сохранились до наших дней.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У них хорошая сохранность. Очень аккуратно их извлекут, отвезут реставрировать, и мы здесь потом хотим их использовать (в отреставрированном здании — прим. Т-и) По крайней мере, планируем, создав небольшой музей мыловаренного производства Крестовниковых», — рассказала ИА «Татар-информ» Светлана Мамлеева.

Сейчас на поверхности можно увидеть два подобных деревянных чана. Они овальной формы, собраны из толстых дубовых досок, опоясанных металлическими кольцами. Длина такой бочки — около 2,5 метра, ширина — примерно 1,7 метра. Высотой такой дореволюционный чан около 1,5 метров. Как считают строители, здесь же, под слоем грунта, вероятно, находится и третья подобная бочка. Память о таких емкостях хранят старые фотографии Музея завода Крестовниковых, который находится в еще одном историческом корпусе комплекса на территории современного производства «Нефис».

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» было построено в 70-е годы XIX века как промышленный корпус. После Октябрьской революции, в 30-е годы ХХ века, его приспособили под втуз при заводе, который затем несколько раз менял названия. Последним здесь располагался Казанский техникум жировой промышленности. 12 апреля 2017 года в здании случился пожар, который уничтожил крышу и все внутренние деревянные элементы постройки. С 2002 года постановлением Кабинета Министров РТ объект был признан памятником промышленной архитектуры регионального значения.

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