Квартал кофеен с видом на озеро Кабан: новый владелец решает судьбу завода Крестовниковых

У памятника промышленной архитектуры Казани — корпуса здания фабрики братьев Крестовниковых на Тукая, 113 сменился собственник. В каком состоянии находится дореволюционная постройка и каким видит его предназначение новый владелец, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Строители откопали гигантские дубовые бочки (чаны), которые некогда входили в технологическую цепочку дореволюционной мыловаренной империи братьев Крестовниковых Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Дубовые бочки-гиганты

Самое интересное событие последних месяцев на объекте культурного наследия – обнаружение гигантских дубовых бочек (чанов), которые, по всей вероятности, входили в технологическую цепочку. Их обнаружили во время противоаварийно-реставрационных работ в одном из помещений бывшего корпуса мыловаренного завода. Строители буквально откопали эти чаны, замурованные в советский период в пол.

Сейчас на поверхности увидеть можно две гигантские бочки. Они овальной формы, собраны из толстых дубовых досок, опоясанных металлическими кольцами. Диаметр такой бочки по длине – около 2,5 метра, в ширину – около 1,7 метра. Высотой такой дореволюционный чан около 1,5 метра. Как считают строители, здесь же, под слоем грунта, вероятно, находится и третья подобная бочка. Память о таких емкостях хранят старые фотографии Музея завода Крестовниковых, который находится в еще одном историческом корпусе комплекса на территории современного производства «Нэфис».

Дореволюционные производственные бочки аккуратно извлекут и отправят на реставрацию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У них хорошая сохранность. Очень аккуратно их извлекут, отвезут реставрировать, и мы здесь потом хотим их использовать (в отреставрированном здании. – Ред.) По крайней мере, планируем, создав небольшой музей мыловаренного производства Крестовниковых», – рассказала ИА «Татар-информ» архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный архитектор РТ Светлана Мамлеева.

На культурно-досуговый центр не хватило инвестиций

Напомним, в 2018 году после пожара, лишившего здание исторической кровли и деревянных элементов, старинную краснокирпичную постройку на берегу озера Кабан приобрел Эдуард Колтун. Предприниматель, известный реставрацией других исторических объектов Казани, например, построек хлебного базара на улице Профсоюзной и «янтарного» домика на Жуковского, предполагал переформатировать здание в культурно-досуговый центр нового формата с названием «Дом культуры и отдыха братьев Крестовниковых».

В 2018 году старинную краснокирпичную постройку приобрел Эдуард Колтун, известный реставрацией других исторических объектов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Но после уверенных заявлений отреставрировать еще одно старинное здание и вдохнуть в него новую жизнь, действительно начатого проектирования и первых противоаварийных работ, что заняло около двух лет, предприниматель в результате предпочел перепродать архитектурное наследие.

«На финальном этапе разработки проекта стало понятно, что изначально запланированные расходы на реставрацию объекта увеличились в несколько раз. Возникла необходимость в дополнительном финансировании. Рассматривали разные варианты – как получение кредита, так и привлечение инвесторов. Во время переговоров с одним из возможных партнеров, нам поступило встречное предложение о покупке проекта. Это было неожиданно, около месяца мы его обдумывали и в конечном счете решились уступить этот объект», – аргументировал перепродажу здания Эдуард Колтун.

С началом проектирования исходно запланированные расходы на реставрацию объекта увеличились в несколько раз. Предприниматель в результате предпочел перепродать архитектурное наследие Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый владелец – Олег Новосельский, также известный своими проектами по реинкарнации исторических зданий. Один из последних – реставрация лавок Курманаева, в советское время кинотеатра «Спутник». Сейчас здесь располагается ресторан морских блюд и офис компании по строительству и продаже жилья. Вела компания Новосельского и реставрацию здания ГИДУВа на Бутлерова.

Затопленный подвал и сгоревшая кровля

Будущее здания фабрично-торгового товарищества Братьев Крестовниковых новый собственник видит не в культурно-досуговом центре, пусть и новой формации. Тем не менее, скорее всего, это будет многофункциональное пространство, наполненное в том числе ресторанами и кафе.

К работе над проектом привлекли архитектора-реставратора высшей категории, заслуженного архитектора РТ Светлану Мамлееву Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Первый проект реставрации, выполненный Ириной Карповой для предыдущего собственника, был согласован и прошел государственную историко-культурную экспертизу. Он был вполне удачный, и мы ориентируемся на него. Но будут некоторые поправки, в связи с чем будем проводить его пересогласование. В нашем проекте, например, предусматривается закладка всех окон в подвальном этаже, поскольку исторически их там не было, этот этаж нес чисто техническую функцию», – пояснила Светлана Мамлеева.

Сейчас по разрешению, выданному на основании согласованного первоначального проекта, продолжаются противоаварийные работы. Выдано разрешение на укрепление фундаментов, но сначала предстоит откачать воду из затопленного подвала и надежно решить на перспективу эту проблему.

«Осушение подвала – одна из первых стратегических задач для того, чтобы можно было в дальнейшем производить реставрацию конструкций здания. Противоаварийные работы – длительный процесс. Сюда входит и демонтаж аварийных конструкций, вывоз мусора, установка забора, очистка территории. Часть противоаварийных работ на этом объекте была выполнена еще предыдущим собственником, другие мы производим сейчас, когда получено новое разрешение», – пояснила главный инженер и руководитель проекта, директор научно-производственной фирмы «Рекон+» Марина Вилкова.

Марина Вилкова, главный инженер и руководитель проекта, пояснила, что одна из первых стратегических задач – осушение подвалов: цокольный этаж часто оказывается затоплен подземными водами Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Собеседница отметила, что объект этот непростой из-за очень сложных гидрогеологических условий: очень близко находится озеро Кабан, из-за чего и оказывается затоплен подземными водами подвал. В связи с этим существующее состояние здания не позволяет без множества подготовительных работ приступить к реставрации.

«Сейчас мы можем сделать только водоотвод, укрепить аварийные конструкции. По гидроизоляции и устройству водоотводов от здания наше предложение отличается от идей прошлых проектировщиков, оно скорректировано. Нужно усилить фундаменты и создать гидроизоляционную фильтрационную завесу. Это некая конструкция по периметру здания, которая будет предотвращать поступление воды в его контур. Сами понимаете, если мы стоим по колено в воде, работать невозможно», – констатировала Вилкова.

Противоаварийные работы в части грунтов и фундаментов, реставрацию кирпичной кладки можно проводить только до установления стабильных отрицательных температур Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В то же время она отметила, что здание все же очень крепкое, стены прочные. А за время, прошедшее после пожара, было проведено уже много работ. Предыдущим собственником были «сделаны колоссальные усилия», чтобы подготовить здание к тем работам, которые производятся сейчас.

«Если бы не было тех подготовительных работ, мы не смогли бы проводить наши работы так оперативно сегодня», – отметила инженер-реставратор.

Противоаварийные работы в части грунтов и фундаментов, реставрацию кирпичной кладки можно проводить только до установления стабильных отрицательных температур. До наступления ближайшей зимы закрыть здание под теплый контур еще не получится, признала, архитектор, поскольку непосредственно к работам приступить смогли лишь в середине августа, когда на них было получено разрешение.

Предыдущим собственником были «сделаны колоссальные усилия», чтобы подготовить здание к тем работам, которые производятся сейчас Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В первую очередь предметом охраны этого памятника архитектуры является объемно-планировочное решение, конструктивные решения, габариты. Самая главная наша задача – восстановить объем здания в исторической геометрии. Крыша полностью утрачена, но мы должны точно восстановить ее. Будем это делать по сохранившимся точкам, отметкам сгоревших балок в стенах.

Наверное, можно было бы восстановить кровлю по старому принципу, если бы у нас хоть что-то осталось. На сегодняшний день у нас есть только контур стен здания. В нашем проекте мы поменяли также конструкцию ферм (каркас кровли. – Ред.) по уточненным расчетам и габаритам. Здесь будут большепролетные металлические фермы, перекрывающие все пространство фактически без внутренних опор. Безусловно, приспособление здания должно быть максимально щадящим с учетом имеющихся дефектов и повреждений, будущей функции», – рассказала Марина Вилкова.

По-новому проекту предусматривается увеличить число входных групп, поскольку в будущем здесь предполагается большое количество посетителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новое будущее с видом на озеро

Как пояснила Светлана Мамлеева, в настоящее время на территории здания уже разобран поздний пристрой, который планировалось демонтировать и по первому проекту, срезается грунт, чтобы получить доступ к фундаментам и провести инъецирование укрепляющими растворами. По новому проекту предусматривается увеличить число входных групп, поскольку в будущем здесь предполагается большое количество посетителей. В дополнительные двери деликатно преобразуют исторические окна, сохранив их геометрию. Создадут проходы, чтобы летом возможно было эксплуатировать двор. У фасадов, которые выходят на Кабан, также планируется размещать столики летних ресторанов и кафе, аналогично заграничным заведениям. Самой тщательной будет работа по реставрации исторической кирпичной кладки: для этого сначала придется аккуратно очищать от остатков раствора каждый целый кирпичик из тех, что были предусмотрительно завезены предыдущим собственником как раз для восполнения утрат в стенах.

«Мы стараемся как можно меньше причинить вред памятнику, поэтому предлагаем сохранить отметки пола позднего периода, чтобы не разрушать кирпичную кладку для организации дверных проемов (бетонный пол был залит здесь в 70-х годах ХХ века. – Ред.). К сожалению, утраченный подлинный чугунный пол и колонны, вернуть уже не возможно. Думаем над их имитацией», – сказала Мамлеева.

При самом благоприятном развитии событий и оптимистичном прогнозе отреставрированным здание может предстать в 2023 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, новый проект реставрации и приспособления здания с поправками, учитывающими видение будущего объекта новым владельцем, можно ожидать к концу года. Затем ему предстоит пройти этап согласования. При самом благоприятном развитии событий и оптимистичном прогнозе отреставрированным здание может предстать в 2023 году.

«Это при благоприятном сотрудничестве многочисленных структур между собой, которое может ускорить этот процесс. Мы все понимаем, что здание надо спасать. Мы очень хотим сделать это очень быстро и стремимся к этому. Но у всех работ есть технологические регламенты, сроки, поэтому конкретных временных сроков реализации проектов назвать нельзя», – резюмировала Марина Вилкова.

Вариант эскизного предложения, вид с улицы Назарбаева Эскиз предоставлен Светланой Мамлеевой

Здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» было построено в 70-е годы XIX века как промышленный корпус. После Революции, в 30-е годы ХХ века, его приспособили под ВТУЗ при заводе, который затем несколько раз менял названия. Последним здесь располагался Казанский техникум жировой промышленности. 12 апреля 2017 года в здании случился пожар, который уничтожил крышу и все внутренние деревянные элементы постройки. С 2002 года Постановление Кабинета Министров РТ объект признан памятником промышленной архитектуры регионального значения.