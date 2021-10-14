Горевший в 2017 году корпус завода Крестовниковых перепродан новому собственнику

Историческое здание №113а на улице Тукая, горевшее весной 2017 года, после двух лет работы над проектом реставрации собственник перепродал новому владельцу. Со сменой хозяина у памятника промышленной архитектуры сменилось и предполагаемое будущее, рассказала ИА «Татар-информ» архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный архитектор РТ Светлана Мамлеева.

«Первый проект реставрации, выполненный Ириной Карповой для предыдущего собственника, был согласован и прошел государственную историко-культурную экспертизу. Он был вполне удачный, и мы ориентируемся на него. Но будут некоторые поправки, в связи с чем будем проводить его пересогласование», — сообщила Мамлеева.

Если прежде здание предлагалось переформатировать в культурно-досуговый центр нового формата с названием «Дом культуры и отдыха братьев Крестовниковых», то теперь реставраторы думают над его приспособлением в многофункциональное пространство, включающее в том числе рестораны и кафе.

Новый этап противоаварийных работ начался в здании с середины августа. Приятным открытием для самих реставраторов стали сохранившиеся гигантские дубовые бочки, замурованные в советские годы в пол. Такие старинные емкости были частью технологического процесса мыловаренной империи Крестовниковых, здание исторически является одним из корпусов этого крупного дореволюционного производства. Подробный репортаж о реставрации объекта культурного наследия можно прочитать здесь.

Здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» было построено в 70-е годы XIX века как промышленный корпус. После Октябрьской революции, в 30-е годы ХХ века, его приспособили под втуз при заводе, который затем несколько раз менял названия. Последним здесь располагался Казанский техникум жировой промышленности. 12 апреля 2017 года в здании случился пожар, который уничтожил крышу и все внутренние деревянные элементы постройки. С 2002 года постановлением Кабинета Министров РТ объект был признан памятником промышленной архитектуры регионального значения.