Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России

Новый Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума по присоединению к России. Указ нового руководителя республики опубликован на его сайте.

В документе отмечается, что такое решение принято, «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум» и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

В связи с этим Гаглоев поручил «безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации».

Ранее Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения с Россией на 17 июля этого года. Однако во втором туре президентских выборов 8 мая он проиграл Алану Гаглоеву, который набрал более 56% голосов.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует предпринимать меры для организации референдума о присоединении Южной Осетии к РФ.