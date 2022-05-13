Власти Южной Осетии назначили референдум по объединению с Россией на 17 июля

Референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России назначен на середину июля. Действующий Президент республики Анатолий Бибилов подписал соответствующий указ.

«В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия <...>. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», - говорится в документе.

Верховный суд Южной Осетии рассмотрел пакет документов по референдуму об объединении республики с Россией и дал положительное заключение, уточняет ТАСС.

В конце марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ.