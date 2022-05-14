Победителем президентских выборов в Южной Осетии стал Алан Гаглоев

Алан Гаглоев, возглавляющий оппозиционную партию «Ныхас», стал победителем на выборах Президента Южной Осетии. Он набрал 56,09% голосов избирателей, опередив действующего главу республики Анатолия Бибилова с 40,9%. Об этом, ссылаясь на данные ЦИК республики, сообщает РИА Новости.

«Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143) Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)», — поделился представитель Центризбиркома.

Явка на выборах составила 73,93%. Инаугурация нового главы республики запланирована на 24 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Южной Осетии назначили референдум по объединению с Россией на 17 июля. Указ об этом подписал действующий глава республики Анатолий Бибилов.