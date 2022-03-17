Президент ЮАР заявил, что НАТО спровоцировал конфликт на Украине

Если бы НАТО прислушался к предупреждениям России о нерасширении на восток, то кризисной ситуации на Украине можно было избежать, заявил Президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Подход (ЮАР — ред.) включает взгляд, который разделяют многие ведущие ученые в сфере международных отношений. Он состоит в том, что войны можно было бы избежать, если бы НАТО прислушался к предупреждениям собственных лидеров и официальных лиц, которые в течение многих лет говорили, что расширение на восток приведет к большей нестабильности в регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что ЮАР заинтересована в «прочном урегулировании конфликта», несмотря на то, что некоторые отдельные люди хотели бы, чтобы страна заняла «враждебную позицию».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял о том, что кризис на Украине был спровоцирован Западом.

На совещании по обсуждению мер социально-экономической поддержки регионов Президент России Владимир Путин отметил, что своими действиями НАТО и ее союзники подталкивают украинскую сторону к кровопролитию.