Путин: Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

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Россия в будущем году примет новый саммит БРИКС. На сегодня пока конкретные даты его проведения не установлены. Однако уже сейчас основным местом встречи представителей объединения предлагается сделать Казань, сказал Президент РФ Владимир Путин.

«<…> Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам», – сказал Президент в ходе своего выступления на саммите в Йоханнесбурге.

По словам Путина, председательство России в БРИКС пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Не только в столице Татарстана, но и еще в 14 городах России проведут порядка двухсот различных мероприятий – политических, экономических и общественных.

Напомним, сегодня в Йоханнесбурге проходит второй, основной день саммита БРИКС. Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференцсвязи. Очно Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин уже заявлял, что Татарстан и его столица готовы организовать саммит на достойном уровне. Планируется, что центральным местом мероприятия станет выставочный центр «Казань Экспо».