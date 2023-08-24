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СМИ назвали пять стран — новых участниц БРИКС
В ближайшее время к БРИКС присоединятся Иран, ОАЭ, Египет, Аргентина и Саудовская Аравия. Об этом, ссылаясь на проект итогового документа саммита в Йоханнесбурге, сообщает портал UOL.
Бразильское издание заявляет, что членство в организации предоставлялось по географическому признаку.
«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран <...>, — указано в документе. — В окончательный список вошли Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет».
Помимо этого, еще одно африканское государство пополнит список наблюдателей БРИКС.
Напомним, что саммит под председательством ЮАР проходит с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.
В 2024 году саммит пройдет на территории России, главной площадкой может стать Казань.
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