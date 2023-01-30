Президент Хорватии: Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года

С 2014 по 2022 год Россию извне провоцировали на то, чтобы на Украине начался вооруженный конфликт, заявил Президент Хорватии Зоран Миланович во время пресс-концеренции в городе Петриня. Он также назвал все действия коллективного Запада в этой ситуации «глубоко аморальными».

«Моя задача – просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом смертельно опасно», – приводит слова хорватского лидера ТАСС.

Также, по мнению Милановича, масштабная поставка Киеву танков от США и стран Евросоюза лишь сплотят Россию и Китай.

Напомним, 25 января американский лидер Джо Байден объявил о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также согласилось передать Украине 14 танков Leopard 2 и на правах страны-производителя также выдать другим странам разрешение на реэкспорт. По подсчетам, в общей сложности Украине отправят порядка сотни современных западных танков. Позже в ООН отметили, что подобные решения не являются движением к установлению «справедливого мира на Украине».