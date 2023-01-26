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Политика
26 января 2023  21:59

В ООН назвали поставки танков Киеву движением в неверном направлении

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ООН выступает за установление справедливого мира на Украине. Однако поставки танков Киеву не являются движением в этом направлении, отметил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что организация не станет комментировать каждую из поставок оружия и техники на Украину. Однако уже сейчас можно говорить, что происходящее является «весьма плохим» сценарием для украинского народа.

«Чего мы хотели бы видеть — так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

В то же время, заметил Дюжаррик, ООН не собирается прекращать поставки гуманитарной помощи Украине.

#ООН
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