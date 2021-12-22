Президент Татарстана: Необходимо обеспечить Иннополис инженерной инфраструктурой

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел совещание по вопросам дальнейшего развития территории особой экономической зоны «Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На совещании были затронуты вопросы застройки Иннополиса. В том числе зашла речь о строительстве таунхаусов, объектов социальной инфраструктуры и технопарков.

В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул необходимость «структурировать работу по обеспечению инженерной инфраструктурой и дорогами города Иннополис и территории ОЭЗ „Иннополис“».

Участникам совещания представили инвестиционный план развития инфраструктуры ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе на 2022–2023 годы. Инвесторы рассказали о строительстве таунхаусов, которые предполагается сдать в I квартале 2022-го.

Отдельно на заседании рассмотрели нехватку в Иннополисе мест в детских садах и в начальной школе. Большое количество детей в одном из самых молодых городов России является следствием того, что здесь работают молодые специалисты, у многих из которых есть семьи. Сейчас в Иннополисе имеется два детсада на 225 мест каждый и школа, рассчитанная на 462 учеников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов оценил темпы развития технопарка имени Лобачевского в Иннополисе и провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».