Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис»

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». На нем новыми партнерами ОЭЗ стали десять компаний, а новыми резидентами — пять. Они создадут более 550 рабочих мест и привлекут почти 7,5 млрд рублей инвестиций.

Рустам Минниханов отметил, что особая экономическая зона «Иннополис» активно развивается, здесь работают уже 120 резидентов. Огромную поддержку ОЭЗ оказывают Правительство России и профильное министерство Татарстана.

Заседание прошло в новом технопарке имени Н. И. Лобачевского. На нем были рассмотрены инициативы потенциальных партнеров и резидентов ОЭЗ, все они оказались одобрены единогласно. Каждый проект очень важен, и им нужно «оказывать всевозможную поддержку», заметил в связи с этим Президент РТ.

Фото: © tatarstan.ru

«По итогам [заседания] наблюдательного совета мы приняли пять новых резидентов и десять партнеров в свои технопарки. Суммарный объем инвестиций в новые проекты составит 7,4 млрд рублей. Максимальный объем инвестиций среди представленных проектов — 3,3 млрд рублей», — рассказал генеральный директор особой экономической зоны Ренат Халимов.

«Отличительной особенностью этого наблюдательного совета является то, что мы впервые привлекаем венчурные фонды в качестве партнеров. Сейчас мы активно развиваем собственную венчурную экосистему, для того чтобы у наших резидентов, стартапов и проектов был эффективный доступ к венчурному капиталу и возможность выхода на глобальный венчурный рынок. Уверен, что заявляемые объемы инвестиций у вновь заходящих к нам проектов будут только расти», — добавил гендиректор ОЭЗ.

Новые резиденты не только привлекут инвестиции в особую экономическую зону, но и создадут новые рабочие места. В частности, генеральный директор ООО «Джетс» Октем Эджевит уверен, что работа Университета Иннополиса позволит компании найти новые кадры.

Фото: © tatarstan.ru

«Мы уже давно базируемся в особых экономических зонах, поэтому прекрасно знаем особенности этого сектора. В Иннополисе нас привлекла созданная здесь инфраструктура и местный университет. Это шикарный фундамент для развития нашей деятельности», — уточнил собеседник агентства.

ООО «Джетс» — дочерняя компания турецкой группы компаний «Джошкуноз Холдинг». Фирма будет работать над созданием инженерных и технологических решений для российской автопромышленности.

Помимо этой компании, резидентами ОЭЗ «Иннополис» стали ООО «Оптимус» (займется упорядочиванием складских процессов в лечебно-профилактических учреждениях и медицинских лабораториях), IT-компания «ОРЛАН Диджитал» (планирует работать над цифровой платформой для строительного рынка), компания «Монета Лабс» (будет развивать автоматизированную систему для кредитных организаций и другие проекты) и ООО «Медитека Диджитал» (предполагает разрабатывать CRM-систему для медицинских и санаторно-лечебных учреждений).