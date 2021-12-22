Минниханов оценил темпы развития технопарка имени Лобачевского в Иннополисе

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил технопарк имени Н. И. Лобачевского, созданный в особой экономической зоне «Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президенту РТ рассказали о заполняемости технопарка и вкратце — о компаниях-арендаторах. Наибольшие площади в технопарке имени Лобачевского занимает компания KazanExpress. В общей сложности здесь арендовано 86% площадей.

Технопарк включает офисные помещения площадью от 80 до 100 кв. метров, подземный паркинг, переговорные комнаты, фуд-корт и коворкинг «Сфера» площадью 800 кв. метров, рассчитанный более чем на 150 рабочих мест.

Помимо технопарка имени Н. И. Лобачевского, в Иннополисе работает технопарк имени А. С. Попова. Всего в них разместились свыше 270 компаний, которые создали 4 тыс. рабочих мест. Также ведется строительство двух новых технопарков, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, Рустаму Минниханову рассказали о стартапах, работающих в Иннополисе. Здесь представлены 130 стартапов, из которых 74 появились в 2021 году.

Все стартапы предварительно рассматриваются на заседаниях экспертного совета. В текущем году прошли восемь таких заседаний с участием курирующего развитие Иннополиса вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Созданная в Иннополисе система призвана способствовать приходу и успешному развитию стартапов. Это, в частности, наличие коворкинга, возможность получать гранты от партнеров, присутствие IT-специалистов.

Помимо этого, одно из важных направлений развития ОЭЗ «Иннополис» — это венчурные сделки. Сейчас в целом по России отмечается рост венчурных сделок. Если за 2020 год их заключили примерно на 21,9 млрд рублей, то за первую половину 2021 года — на 74 млрд рублей. При этом на долю Иннополиса приходится 4,3 млрд рублей.

Во время визита в Иннополис Рустам Минниханов также осмотрел офис компании KazanExpress. Он положительно оценил развитие технопарка Лобачевский и заметил, что особая экономическая зона «Иннополис» «развивается хорошими темпами».