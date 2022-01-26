«Нас можно заменить, вас – нет»: Минниханов попросил медиков беречь себя

Как справляются медики республики с наступившим «омикроном»? Каковы основные причины смертности населения в Татарстане и какие меры принимаются в республике, чтобы противостоять Covid-19 и другим болезням, рассказали на итоговой коллегии Минздрава РТ.

88 легковых машин получили поликлиники города

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Машины на битву с «омикроном»

Итоговая годовая коллегия началась с приятного подарка здравоохранению Казани: 88 легковых машин получили поликлиники города.

«Живем в непростое время. Особенно сегодня, когда пришел коронавирус в новой форме – “омикрон”. Первичное звено сегодня получило самую большую нагрузку. Нам надо быть оперативными, быстрыми. Поэтому нами принято решение – 88 автомобилей для города Казани для поликлиник сегодня вручаем», – отметил Рустам Минниханов.

Президент республики поблагодарил коллективы амбулаторного звена за работу. Он отметил, что с настоящим испытанием для системы здравоохранения в республике справляются только благодаря работе медиков.

Рустам Минниханов отметил, что с настоящим испытанием для системы здравоохранения в республике справляются только благодаря работе медиков Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Заместитель министра здравоохранения РТ – руководитель горздрава Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сегодняшний транш – эпохальное событие для Казани.

Всего на средства республиканского бюджета закупили 124 авто.

«Для нас это возможность облегчить работу амбулаторному звену. В работе с новым штаммом коронавирусной инфекции – “омикроном” основная нагрузка падает именно на амбулаторное звено. И эти машины как нельзя кстати помогут сделать помощь более доступной – наши врачи, медицинские работники, фельдшеры будут иметь возможность более оперативно доезжать до дома вызывающих их пациентов», – отметил глава Управления здравоохранения Казани.

Владимир Жаворонков: «Наши врачи, медицинские работники, фельдшеры будут иметь возможность более оперативно доезжать до дома вызывающих их пациентов» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Татарстане выросла смертность

Итоговое совещание начал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков, напомнив, что система здравоохранения последние два года работает в условиях сложной эпидемиологической ситуации, на пределе своих возможностей. Но даже при пиковых нагрузках в Татарстане не было дефицита коек, аппаратов ИВЛ, медицинских специалистов, подчеркнул Марат Садыков.

Министр констатировал, что в прошедшем году смертность в Татарстане повысилась на 11,5% по сравнению с 2021 годом.

«Общая смертность выросла на 11,5 процента в сравнении с 2021 годом и составила, по оперативным данным, 15 и 5 случаев на тысячу населения», – отметил глава Минздрава РТ.

Однако темп прироста смертности снизился, в 2020 году он составлял 26%.

Марат Садыков подчеркнул, что в республике удалось сохранить самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе, а среди субъектов Российской Федерации республика занимает 23-е место. В 2020 году Татарстан был на 32-й позиции.

По итогам года в России показатель смертности составил 16 и 8 случаев на тысячу населения, в ПФО – 18 и 1.

В Татарстане на 3 процента выросла смертность среди лиц трудоспособного возраста и составила 18,2%, но в основном структура смертности по возрасту в 2021 году не изменилась.

«Наибольшие показатели смертности среди трудоспособного населения зафиксированы в Новошешминском (862,4 на 100 тысяч населения), Верхнеуслонском (821,1), Мензелинском (794,0), Сармановском (791,7) и Кайбицком (736,5) районах», – отметил Марат Садыков.

Марат Садыков подчеркнул, что в республике удалось сохранить самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе Фото: president.tatarstan.ru

Коронавирус на втором месте среди причин смерти татарстанцев

Марат Садыков назвал основные причины смерти жителей в 2021 году.

«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения», – отметил глава Минздрава РТ.

Согласно презентации, этот показатель составляет 36,5%. Второе место в структуре заняли новая коронавирусная инфекция и Covid-ассоциированные заболевания, таких 18,1%.

«На третьем месте – смертность от новообразований (11,3%)», – заключил министр.

Рождаемость снизилась, материнская смертность выросла

В Татарстане из-за снижения рождаемости и роста смертности отмечается убыль населения.

Министр подчеркнул, что в республике снизилась рождаемость. В 2021 году родилось на 662 ребенка меньше.

«Соответственно, сформировалась убыль населения», – констатировал министр.

Марат Садыков добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике, по оперативным данным, составила 71,25 года. В то время как этот целевой показатель в национальном проекте «Здравоохранение» составляет 71,46 года, в РТ его не выполнили.

В Татарстане выросла смертность женщин во время родов.

«По младенческой смертности мы смогли удержать показатели на уровне 2020 года. По материнской смертности отмечается рост», – отметил спикер.

Министр подчеркнул, что самой частой причиной смерти женщин стала коронавирусная инфекция.

Новому перинатальному центру в Казани – быть!

Министр здравоохранения РТ попросил Президента Татарстана поддержать строительство нового перинатального центра в Казани.

«Казани нужен свой перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям – ЭКО. Имеющейся коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает», – констатировал Марат Садыков.

Министр сообщил, что расчеты и финансовое обоснование строительства новой больницы уже готовы.

Во время своего выступления Рустам Минниханов сообщил, что новый перинатальный центр в столице Татарстана будет построен Фото: president.tatarstan.ru

Во время своего выступления Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что новый перинатальный центр в столице Татарстана будет построен.

«Решение по перинатальному центру принято», – сообщил глава республики.

На что жалуются пациенты

С какими жалобами на систему здравоохранения чаще всего обращаются жители Татарстана, рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов.

«В прошлом году по инициативе Аппарата Президента республики, совместно с Министерством здравоохранения и АНО «Диалог регионы» в Республике Татарстан провели большое исследование. Мы сделали комплексный анализ обратной связи населения в сфере здравоохранения», – заявил Ленар Файзутдинов.

Ленар Файзутдинов рассказал, что жители Татарстана регулярно сталкиваются с невозможностью записаться к врачу онлайн, не могут найти контактные данные медучреждений Фото: president.tatarstan.ru

По итогам анализа выяснилось, что жители Татарстана регулярно сталкиваются с невозможностью записаться к врачу онлайн, не могут найти контактные данные медучреждений.

«Отдельный информационный тренд – невозможность дозвониться до скорой помощи», – добавил Ленар Файзутдинов.

Первый заместитель гендиректора АНО «Диалог» отметил, что часто пациенты обращают внимание на грубость и наплевательское отношение, безразличное отношение со стороны персонала.

«Приведенный анализ содержания жалоб жителей свидетельствует о системных проблемах в коммуникации государственных медицинских организаций с татарстанцами», – отметил он.

Файзутдинов уверен – решить эти проблемы можно: «Медикам нужно быть партнерами своих пациентов».

«Медики продолжают работу в непростом режиме»

На коллегии выступил помощник министра здравоохранения России Сергей Гайдук.

«Позвольте поприветствовать вас от лица министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко всех присутствующих. Сегодня российская система здравоохранения столкнулась со значительными трудностями, вы все прекрасно знаете. Хочется от чистого сердца пожелать всего самого лучшего, здоровья, всех благ, берегите семьи, ревакцинируйтесь. И я надеюсь, что мы все вместе сможем преодолеть это как можно скорее», – отметил Гайдук.

Сразу после гостя из федерального центра слово взял Президент Татарстана. Он сообщил, что обеспокоен увеличением смертности населения. Отметил, что это говорит о недостатках оказания плановой помощи и профилактики.

Также напомнил о необходимости вакцинации и повторной вакцинации.

«Хотелось бы поблагодарить муниципалитеты, системы здравоохранения, «Татмедиа» – мы по вакцинации практически за 97% плана вышли», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что вакцинированные переносят болезнь гораздо легче. Президент РТ напомнил, что сейчас идет наплыв «омикрона» и медики продолжают работать в непростом режиме вот уже второй год. Несмотря на материальное поощрение, морально это очень сложно, считает Рустам Минниханов.

«Мы можем купить оборудование, построить здания, но найти людей, которые готовы работать не только в Казани, но и других наших населенных пунктах, – это главная задача республиканской и муниципальной власти», – отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо целенаправленно работать над закреплением кадров в республике.

«Берегите себя! Нас можно заменить, а вот вас сложно будет заменить. У Президента есть Премьер-министр, а доктора – люди, которые работают непосредственно на передовой. Это очень важно, поэтому берегите себя», – сказал Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru