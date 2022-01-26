В Минздраве назвали причины смерти, которые лидируют в Татарстане

На итоговой коллегии Минздрава Татарстана глава ведомства Марат Садыков назвал основные причины смерти жителей в 2020 году.

«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения», – отметил докладчик.

Согласно презентации, этот показатель составляет 36,5%.

Второе место занимает новая коронавирусная инфекция и Covid-ассоциированным заболеваниям, таких 18,1%.

«На третьем месте – смертность от новообразований (11,3%)», – заключил министр.