news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
26 января 2022  14:36
Эвелина Киселева

В Минздраве назвали причины смерти, которые лидируют в Татарстане

news_top_970_100

На итоговой коллегии Минздрава Татарстана глава ведомства Марат Садыков назвал основные причины смерти жителей в 2020 году. 

«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения», – отметил докладчик.

Согласно презентации, этот показатель составляет 36,5%. 

Второе место занимает новая коронавирусная инфекция и Covid-ассоциированным заболеваниям, таких 18,1%.

«На третьем месте – смертность от новообразований (11,3%)», – заключил министр.

#смертность #коронавирус #минздрав рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное